Eğitim-Bir-Sen beş başlıkta eylem kararlarını yeniledi
Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlara ilişkin önceki eğitim ve öğretim yıllarında aldığı eylem kararlarını yeni eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde yenilediğini duyurdu.
(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının yaşadığı sorunlara ilişkin önceki eğitim ve öğretim yıllarında aldığı eylem kararlarını yeni eğitim öğretim yılını kapsayacak şekilde yenilediğini duyurdu.
Sendikadan yapılan açıklamada, eğitim çalışanlarının devam eden beş sorununun çözülmesi amacıyla eylem kararlarının sürdürüleceği belirtildi.
Eylem kararlarının ikinci nöbet görevleri, mesai dışı zorunlu mesleki çalışmalar, zorunlu görevlendirmeler, öğrenci gelişim raporları ile kılık kıyafet uygulamalarını kapsadığı bildirildi.
Eğitim-Bir-Sen, yetkililere çağrıda bulunarak, eğitim çalışanları ile kurumlarını karşı karşıya getiren uygulamalara son verilmesini ve sorunların kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılmasını istedi.