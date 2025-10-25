Haberler

Eğirdir Gölü Sonbahar Güzellikleriyle Havadan Görüntülendi

Eğirdir Gölü Sonbahar Güzellikleriyle Havadan Görüntülendi
Güncelleme:
Eğirdir Gölü, bölgenin içme suyu ve tarımsal sulama kaynakları olmasıyla hayati öneme sahip. Sonbaharın renkleriyle süzülen göl, havadan görüntülenerek sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarını sergiliyor. Kuraklık nedeniyle su seviyesindeki düşüklüğe rağmen doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent ilçelerine kıyısı olan ve "yedi renkli göl" olarak bilinen Eğirdir Gölü, sonbaharın renkleriyle havadan görüntülendi.

Bölgenin içme suyu ve tarımsal sulama gibi alanlarda kullanılmasının yanı sıra, canlı yaşamı ve balıkçılık için de önemli katkı sağlayan göl, havadan görüntülendi.

Görüntülerde, sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının oluşturduğu sonbahar manzarası ile göldeki bazı kuş türleri yer aldı.

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kıtlığından etkilenen göl, su seviyesindeki düşüşe rağmen doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
