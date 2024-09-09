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Eğirdir Gölü'nde Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

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Kuraklıkla birlikte ortaya çıkan çekilmenin kirliliğe ve kokuya neden olduğu Eğirdir Gölü'nde temizlik çalışmaları sürdürülüyor. Eğirdir Belediyesi ekipleri, gölün kirlilik ve kokuya neden olan bölgelerinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde temizlik çalışmaları yapıldı.

Kuraklıkla birlikte ortaya çıkan çekilmenin kirliliğe ve kokuya neden olduğu Eğirdir Gölü'nde 4 ay önce iş makineleriyle başlanan temizlik çalışmaları sürdürüldü. Türkiye'nin 4. büyük gölü ve 2. büyük içme suyu rezervi olan gölün Poyraz Sahil Yolu kısmında kirlilik ve kokuya neden olan bölgelerde Eğirdir Belediyesi Fen İşleri ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı.

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, Eğirdir Gölü'nün kurtarılması adına, 30- 40 kişilik ekiplerimizle tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz dedi.

HABER- KAMERA Kemal ERBEN EĞİRDİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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