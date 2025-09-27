Haberler

Eğirdir'deki Orman Yangını Söndürüldü

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Çayköy mevkisinde çıkan orman yangını, alevlerin rüzgarla yayılması sonucu söndürülerek soğutma çalışmaları devam ediyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çayköy mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel
