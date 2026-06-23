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Park halindeki araçta ölü bulundular

Park halindeki araçta ölü bulundular
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yol kenarında park halindeki hafif ticari araçta Cansu Zengin (22) ve Ufuk Erdoğan (21) ölü bulundu. Vücutlarında herhangi bir yara izine rastlanmayan çiftin gece araçta kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan (21), yol kenarında park halindeki hafif ticari araçta ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir kesi ve yara izine rastlanmayan ikilinin gece yol kenarına park etikleri araçta kaldıkları öne sürüldü.

Akpınar köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında, park halindeki 32 EA 033 plakalı hafif ticari araçta hareketsiz 2 kişiyi fark edenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde araçtakilerin Cansu Zengin ile Ufuk Erdoğan olduğunu ve hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yol kenarında park halindeki aracın çevresini, güvenlik şeridiyle çevreleyen ekipler, bölgede araştırma yaptı.

Oğlunun öldüğü haberini alan anne Ülkü ile baba Osman Erdoğan ve yakınları olay yerine geldi. Ülkü Erdoğan, "Oğlum neden ölmüş, ne olmuş? Onsuz ne yaparım" diyerek gözyaşı döktü. Ekiplerin incelemesinin ardından Erdoğan ile Zengin'in cenazeleri, otopsi için Eğirdir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Yapılan incelemede, Zengin ile Erdoğan'ın vücudunda ateşli silah ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadığı belirtildi. İkilinin gece saatlerinde yol kenarına park etikleri araçta kaldıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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