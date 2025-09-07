Haberler

Eğirdir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, R.Y. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Sürücü ve yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

R.Y'nin kullandığı 32 HL 220 plakalı otomobil, Baybuğan mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel
