Eğirdir'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı (2)

Güncelleme:
Eğirdir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

'HATALI SOLLAMA' KAZASI KAMERADA

Eğirdir ilçesine bağlı Bedre Plajı mevkisinde dün itfar saatinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonrası 5 kişinin yaralandığı kaza, aynı yönde ilerleyen başka aracın kamerasına yansıdı. Görüntüde, önündeki aracı geçmek için hatalı sollama yapan otomobilin, sol taraftaki sokağa dönüşe geçen kamyonetle çarpışması yer aldı. Kaza sonrası kamyonetin devrildiği anlar kaydedildi.

