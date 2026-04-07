Haberler

Ege Üniversitesinden İsrail'in çıkardığı idam yasasına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ege Üniversitesi Senatosu, İsrail'in Filistinli esirlere yönelik idam yasasını evrensel hukuka aykırı bularak kınadı ve uluslararası toplumu bu zulme karşı ses çıkarmaya davet etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Filistin halkının meşru ve onurlu mücadelesinin desteklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ege Üniversitesi Senatosu olarak İsrail parlamentosu tarafından kabul edilen ve Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını öngören yasal düzenlemeyi, evrensel hukuk ilkelerine ve en temel insan hakkı olan yaşam hakkına vurulmuş ağır bir darbe olarak görüyor, bu kararı en güçlü şekilde lanetliyoruz. İnsanlık onurunu ayaklar altına alan, bölgedeki barış umutlarını hedef alan ve vicdanları derinden yaralayan bu hukuk dışı kararın hiçbir meşruiyeti yoktur. Uluslararası toplumu ve tüm hak savunucularını, adaletin tesisi ve insan haklarının korunması noktasında somut adımlar atmaya ve bu zulme karşı tek ses olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

