Ege Üniversitesinde yüzlerce yıllık el yazması eserler dijitalleştirilecek

Ege Üniversitesinde yüzlerce yıllık el yazması eserler, dijital ortama aktarılıp bilim dünyasının ve araştırmacıların açık erişimine sunulacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yazma Eserlerinin Kaynak Temelli Yeniden Tavsifi ve Dijital Ortama Aktarılması" başlıklı bilimsel araştırma projesi hayata geçirildi.

Projeyle, 15. yüzyıl sonlarından 20. yüzyıl başlarına kadar uzanan zaman dilimine ait 100'ün üzerinde el yazması eser modern yöntemlerle yeniden tanımlanıyor, dijital ortama aktarılarak bilim dünyasının ve araştırmacıların açık erişimine sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje yürütücüsü Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Öksüz, geçmişte hazırlanan fişlerdeki eksiklik ve yanlışlıkları temel biyografik ve bibliyografik kaynakları tarayarak düzelteceklerini ifade etti.

Öksüz, çalışmada bugüne kadar hiç incelenmemiş ve tavsifi yapılmamış olanların bilimsel tanımlamalarını gerçekleştireceklerini de belirterek, tavsif süreçleri biten tüm eserlerin profesyonel fotoğraf ekipmanları kullanılarak yüksek çözünürlükte dijital ortama aktarılacağını ifade etti.

Projenin 12 ay süreceğini aktaran Öksüz, "Doğruluğu kesinleştirilmiş 100'den fazla el yazması eserin detaylı tanımları ve yüksek çözünürlüklü dijital kopyaları tüm dünyanın erişebileceği bir dijital platformda toplanacak. Böylece Ege Üniversitesi, zengin yazma eser koleksiyonuna sahip üniversiteler arasında öncü ve prestijli konumu alacaktır." ifadelerini kullandı.

EÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Yalçınkaya da projenin temelinin 1984-1988 yılları arasında yürütülen "Ege Bölgesi Sözlü ve Yazılı Kültür Ürünleri" saha araştırmasına dayandığını belirterek, şunları kaydetti:

"O dönem Manisa'nın Demirci, Selendi, Kula, Soma, Akhisar ve Gördes ilçeleri ile köylerinden büyük bir emekle derlenen yazma eserler, üniversitemiz bünyesine kazandırılmıştı. 1990'lı yılların sonunda bu eserlerin 80'i kısmen tanımlanmış olsa da 1999 yılında yazmaların Merkez Kütüphaneye taşınması ve proje ekibinin dağılmasıyla çalışmalar maalesef durmuştu. Biz bugün, yarım kalan bu tarihi ve bilimsel sorumluluğu tamamlamak adına yola çıktık."