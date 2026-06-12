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Ege Üniversitesi'nde yolsuzluk operasyonunda 41 şüpheli adliyede

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İzmir'de Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde kamu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, belirli firmalara menfaat sağlandığı ve 3,1 milyar TL kamu zararı oluşturulduğu iddiasıyla düzenlenen operasyonda eski başhekim dahil 27 kişi tutuklandı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; 2019 yılı sonrasında kurum yöneticilerinin birim içerisinde organize bir yapı oluşturdukları, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nde koşulsuz şartsız verilen talimatları yerine getirecek yönetici, memur ve işçilerin görev almaya başladığı, üniversitede iş yapan/alan şirket yöneticisinin üniversite yöneticisi gibi görev aldığı belirlendi.

Kurum yöneticileri tarafından verilen talimatları yerine getirmeyi kabul etmeyen kamu görevlilerinin birimden uzaklaştırdıkları, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında gerçek bir piyasa fiyat araştırması ve yaklaşık maliyet tespiti yapılmadan hep aynı ve idareye yakın olan firmalardan alımların yapıldığı, Sayıştay Raporu'nda Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ve doğrudan temin alımlarında Ege Üniversitesi'nin yaklaşık 3 milyar 100 milyon TL kamu zararına uğratıldığı tespit edildi.

TUTUKLANANLAR ARASINDA ESKİ EÜ HASTANESİ BAŞHEKİMİ DE VAR

9 Haziran'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden aralarında eski EÜ Hastanesi Başhekimi Devrim Bozkurt, eski Ege Üniversitesi Hastanesi Genel Sekreteri Muhterem Adak ve eski EÜ Hastanesi Başmüdürü Ömer Özcoşar'ın da yer aldığı 27'si tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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