Haberler

Ege Üniversitesi'ne yolsuzluk operasyonu; 45 gözaltı kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ege Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda eski Başhekim Devrim B. ve eski Genel Sekreter Muhterem A. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

ESKİ BAŞHEKİM GÖZALTINDA

Ege Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski Ege Üniversitesi Başhekimi Devrim B. ve eski Ege Üniversitesi Hastanesi Genel Sekreteri Muhterem A.'nın da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
İlaç devi rakibini satın alıyor

Dev anlaşma! İlaç devi rakibini satın alıyor
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Özgür Özel ile Mansur Yavaş grup toplantısı sonrası Manisa'ya gidecek

Özel'in toplantı sonrası adresi belli oldu! Yavaş'tan tam destek
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti