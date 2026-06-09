Ege Üniversitesi'ne yolsuzluk operasyonu; 45 gözaltı kararı
Ege Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda eski Başhekim Devrim B. ve eski Genel Sekreter Muhterem A. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.
ESKİ BAŞHEKİM GÖZALTINDA
Ege Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski Ege Üniversitesi Başhekimi Devrim B. ve eski Ege Üniversitesi Hastanesi Genel Sekreteri Muhterem A.'nın da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı