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Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den yakalandı

Ege Üniversitesi eski Rektörü FETÖ'den yakalandı

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İzmir'de, FETÖ'den hakkında yakalama kararı olan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

İZMİR'de, FETÖ'den hakkında yakalama kararı olan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tedavi için Ege Üniversitesi Hastanesi'nde polis ekiplerince yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2017 yılında hakkında yakalama kararı çıkartılan ve 5 yıldır hakkında yakalama kararı bulunan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, bugün tedavi amaçlı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Polis ekiplerince yakalanan Hoşcoşkun'un, rahatsızlığı nedeniyle  bir süre hastanede tedavi olacağı, bu sürede polislerin refakat edeceği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

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