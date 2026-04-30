Ege Denizi'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM), yarın Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 'Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği' bildirildi. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. Yetkililer ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı