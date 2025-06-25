Ege Denizi'nde Mor Denizanası Alarmı!

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Yunanistan Biyoçeşitlilik Gözlemevi, Ege Denizi'nde mor renkli ve zehirli denizanası sayısının hızla arttığını bildirdi. Eğriboz Adası ve Pagasit Körfezi çevresinde yoğun olarak görülen bu denizanaları, denize girecek olanların dikkatli olmalarını gerektiriyor.

Yunanistan Biyoçeşitlilik Gözlemevi, Ege Denizi'nde çok sayıda mor renkli ve zehirli denizanası görüldüğünü bildirdi.

Yunanistan Biyoçeşitlilik Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Denizi'ndeki Eğriboz Adası'nın kuzeybatısında ve Volos şehrinin güneyindeki Pagasit Körfezi'nde mor denizanaları (pelagia noctiluca) görüldü.

Sayıları hızla artan mor denizanaları, özellikle Eğriboz Adası'nın kuzeyinde yoğun şekilde görüldü.

Mor denizanaları, İskados ve İşkepeloz adalarına kadar ulaştı.

Söz konusu bölgelerde denize girecek kişilerden mor denizanalarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Akdeniz'deki en tehlikeli denizanaları arasında yer alan ve Latincede "pelagia noctiluca" ismiyle bilinen mor denizanaları, temas halinde kızarıklık, ağrı ve acıya neden oluyor.

Uzmanlar, bünyesi hassas kişilerde temasın mide bulantısı, düşük tansiyon, nefes alma güçlüğü gibi sorunlara da neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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