Ege Denizi güneyi için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Ege Denizi'nin güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına beklediklerini ve deniz ulaşımında aksamalara karşı uyarıda bulundu.

EGE Denizi'nin güneyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilip, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Güney Ege'de yarın ilk saatlerden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği duyuruldu. Fırtınanın 13 Ocak Salı günü saat 18.00 itibariyle etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

