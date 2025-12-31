Haberler

Karabük'te karda güçlükle yürüyen büyükbaş hayvanlar cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir çiftçi, büyükbaş hayvanlarını aşırı kar altında sularken çektiği görüntülerle hayvanların zorlu yürüyüşünü belgeledi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 1 metreyi aşan karda güçlükle yürüyen büyükbaş hayvanlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Kutluören köyünde hayvancılık yapan Cavit Akyüz, büyükbaş hayvanlarını sulamaya götürdüğü anları cep telefonuyla kayda aldı.

Görüntülerde, büyükbaş hayvanların yaklaşık 1,5 metreye ulaşan karlar arasında suya gitmeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
