AK Parti Genel Başkanvekili Ala, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13. kez Avrupa şampiyonluğu ünvanını kazanan ve spor tarihine adını yazdıran milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.