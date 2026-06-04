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Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir polis memuru ve 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i polis 5 kişi yaralandı.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada bir polis memuru bıçakla, 4 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Elinden yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat
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