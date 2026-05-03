EFE: İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın, teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığını duyurdu.

EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden Başbakan Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi resmi uçağın yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı bildirildi.

Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Sanchez, son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.

İspanya Başbakanını taşıyan Falcon tipi uçak, meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez, o toplantıya internetten bağlantıyla katılabilmişti.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
