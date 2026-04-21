Balıkesir'de bahçedeki hurdaların tutuşması sonucu çıkan yangında 3 katlı bina zarar gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir binanın bahçesinde bulunan hurda malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, binayı tamamen kullanılamaz hale getirdi ama can kaybı yaşanmadı.

Gazi Celal Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın bahçesindeki hurdalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarmasıyla yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sonrası binadaki daireler, tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangında, herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Hakan Firik
Trump: Ateşkesi uzatmak istemiyorum, o kadar vaktimiz yok

Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan İran'a rest

Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu

Milyonluk bağışın altından pislik çıktı! Sosyetik Avukatın kara para çarkı deşifre oldu
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gaziantep'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu

Düğün davetiyesindeki detay kullanıcıları ikiye böldü