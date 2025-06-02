Edremit'te Rüşvet Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

Edremit'te Rüşvet Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ndeki rüşvet iddiaları üzerine düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edremit ilçesi ile Adana'da 30 Mayıs'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 3'ü Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde görevli 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden E.Y, A.Y. M.Y. ile belediye çalışanı O.S. tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde "rüşvet" iddiaları üzerine çalışma başlatmış, Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen soruşturmada, 3 belediye çalışanının "CİMER şikayetlerini kapatacağız." diyerek vatandaşlardan para istedikleri tespit edilmişti.

Söz konusu belediye personelinin, şikayet üzerine gittikleri adreslerde inceleme yapıp, buldukları kusurları gizledikleri ve "yaptığımız çalışmalarda herhangi bir usulsüzlük bulamadık" diyerek dosya hazırladıklarını belirlemişti.

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Adana'da 30 Mayıs'ta, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, müdürlükte görevli E.P, S.D. ve O.S'nin yanı sıra 3 şüpheliyi yakalamış, soruşturma kapsamında hakkında işlem başlatılan bir zanlının ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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