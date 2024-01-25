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Edremit'te PKK Propagandası Yapan Firari Tutuklandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ömer R., polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, tutuklandı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde hakkında silahlı terör örgütü PKK propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ömer R., polis tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, tutuklandı.

Balıkesir İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Bürosu ekipleri, PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmaktan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası ile aranma kaydı bulunan Ömer R.'nin Edremit'te olduğunu belirledi. Ömer R., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer R., tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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