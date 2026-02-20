Haberler

Balıkesir'de dere yatağında mahsur kalan karaca kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere yatağına düşen karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere yatağına düşerek mahsur kalan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile belediye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Altınoluk Mahallesi'nde bir dere yatağında mahsur kalan karacayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Kazdağları Milli Parkı Şefliği ekipleri ve Edremit Belediyesi personeli, karacanın bulunduğu alana ulaşarak kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan karaca, Kazdağları Milli Parklar Şefliği bünyesinde görevli veteriner hekim Ertan Şenol tarafından muayene edildi.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir yarasının olmadığı belirlenen karaca, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Ramazanın ilk günü skandal görüntü: Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Ramazanın ilk günü skandal görüntü
40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Yeniden aday olacak mı? Dursun Özbek son kararını verdi

Yeniden başkanlığa aday olacak mı? Son kararını verdi
Pereira'dan Fener taraftarını duygulandıran yanıt

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten