Balıkesir'de dere yatağında mahsur kalan karaca kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dere yatağına düşerek mahsur kalan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ile belediye ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.

Altınoluk Mahallesi'nde bir dere yatağında mahsur kalan karacayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Kazdağları Milli Parkı Şefliği ekipleri ve Edremit Belediyesi personeli, karacanın bulunduğu alana ulaşarak kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan karaca, Kazdağları Milli Parklar Şefliği bünyesinde görevli veteriner hekim Ertan Şenol tarafından muayene edildi.

Sağlık kontrollerinde herhangi bir yarasının olmadığı belirlenen karaca, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.