Edremit'te İki Farklı Binada Yangın Çıktı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Gaziilyas ve Altınkum Mahallesi'nde çıkan yangınlar itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, metruk ve 5 katlı binalardaki yangınları söndürdü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2 farklı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gaziilyas Mahallesi 1020 Sokağı'nda bulunan 2 katlı metruk binanın ikinci katı ve çatısından alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Altınkum Mahallesi 1113 Sokağı'nda ise 5 katlı binanın 2. katındaki daireden de dumanlar yükselmeye başladı.
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.