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Edremit Eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Edremit Eski Belediye Başkanı Tuncay Kılıç Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Edremit ilçesinin eski belediye başkanlarından Tuncay Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında vefat etti. Kılıç'ın cenazesi, yarın öğle namazının ardından defnedilecek.

Balıkesir'in Edremit ilçesi eski belediye başkanlarından Tuncay Kılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.

İlçede 1999-2004 ve 2009- 2014 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 dönem belediye başkanlığı yapan Tuncay Kılıç'ın cenazesinin yarın öğle namazının ardından defnedileceği bildirildi.

Tuncay Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.???????

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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