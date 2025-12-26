Haberler

Edirne'den kısa kısa

Güncelleme:
AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'ye 10 uzman ve 6 pratisyen hekim ataması yapılacağını açıkladı. İba, yeni hekimlerin Edirne'nin sağlık kadrosunu güçlendireceğini vurguladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'ye 16 hekim ataması yapılacağını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, 126. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve Mazeret Kurası'nda Edirne'de 10 uzman, 6 pratisyen hekim ataması gerçekleştirileceğini belirtti.

Edirne'nin sağlık kadrosunun güçlendiğini vurgulayan İba, "Yeni gelecek hekimlerimiz Edirne'mizin sağlık gücüne güç katacak. Edirne'mize, hekimlerimize ve tüm sağlık camiamıza hayırlı olsun. Daha sağlıklı bir Edirne, daha güçlü yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiğ süt eğitimi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiğ süt üretiminde kalite ve mevzuata uyumun artırılması amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitim kapsamında çiğ inek sütünün sınıflandırılması ve kalite kriterleri, destekleme modeli, sütün kalitesi ve hayvan ıslahı ve çiğ sütte sağım hijyeni, gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş başkanlığında gerçekleştirilen eğitimde, mevzuat, kalite standartları ve uygulamaya yönelik güncel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Haberler.com
500

