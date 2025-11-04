Edirne ve Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu
Edirne'de 16 ve Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, göç idaresine ve geri gönderme merkezine sevk edildi.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de il genelinde 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel