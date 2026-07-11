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Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne ve Kırklareli’nde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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