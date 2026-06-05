Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerince düzenlenen denetimlerde yasa dışı yollarla yurda giren 12 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, Kofçaz ilçesinde 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı