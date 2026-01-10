Haberler

Edirne Valisi Sezer, Süloğlu'nda köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ilçesindeki köy muhtarlarıyla bir araya gelerek, köylerin ihtiyaçları ve yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Toplantı, geleneksel hale getirilen köy ziyaretlerinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ilçesindeki köy muhtarlarıyla toplantıda buluştu.

Sezer, Büyükgerdelli köyünde kahvehanede düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ilçelerdeki toplantı sürecinin Süloğlu ile beraber tamamlandığını söyledi.

Kente atandığı 2023 yılında ilçe merkezlerinde başlattıkları toplantıları geleneksel hale getirerek köylerde sürdürdüklerini belirten Sezer, "Bu toplantılara kaymakamlarımız ve ilçenin uygun gördüğü köylerde devam ettik. Hem köylerimizi ziyaret ederiz hem gittiğimiz köyün de ihtiyaçlarını karşılarız diye bir karar almıştık. Bugün de çalışkan insanıyla takdir ettiğimiz Büyükgerdelli köyümüzdeyiz. Burada, ilçedeki beşinci toplantımızı gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Sezer daha sonra köylerde devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı, muhtarların taleplerini dinledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kurum müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
