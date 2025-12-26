Haberler

Edirne Valisi Sezer, Okuldan Spora ve Mahalle Ligi antrenörleriyle buluştu

Edirne Valisi Sezer, Okuldan Spora ve Mahalle Ligi antrenörleriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Okuldan Spora ve Mahalle Ligi projelerinde görev alan antrenörlerle bir araya gelerek projelerin etkilerini değerlendirdi. Sezer, bu projelerin öğrencilerin fiziksel ve akademik gelişimlerine sağladığı katkıları vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Okuldan Spora ve Mahalle Ligi projelerinde görev alan antrenörlerle bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen buluşmada, projelerin uygulama süreci, sahadaki deneyimler ve elde edilen sonuçlar değerlendirildi.

Antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, çocukların sporla buluşturulmasının hem fiziksel hem de akademik gelişim açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Vali Sezer, projeler kapsamında çok sayıda öğrencinin sporla tanıştığını hatırlatarak, bu çalışmaların öğrencilerin okula devam oranlarını ve akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Projelerle özellikle daha önce spor yapma imkanı bulamayan çocukların spora kazandırıldığını vurgulayan Sezer, çocukların takım ruhu ve sosyal becerilerinin geliştiğini kaydetti.

Sezer, projelerin başarısında sahada görev yapan antrenörlerin büyük payı olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ile Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak da katıldı.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin "Kendine takım bul" dediği isim için sıraya girdiler
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı