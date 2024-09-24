Edirne Valisi Yunus Sezer, Sahil Güvenlik Komutanı Tezel'i Kabul Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel'i kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kabul Sezer'in makamında gerçekleşti.

Tezel, görüşmede sahil güvenliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Tezel'e çalışmalarında başarı diledi ve Selimiye Camisi motifli çini tabak hediye etti.