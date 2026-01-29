Edirne Valisi Sezer engelli gencin iş sevincini paylaştı
Edirne Valisi Yunus Sezer, engelli olarak memuriyete atanan Rahman Ucuzlar'ı makamında kabul ederek, azmi ve çalışkanlığıyla örnek teşkil ettiğini vurguladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak atanan Rahman Ucuzlar'ı makamında kabul etti.
Ziyarette Rahman ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Sezer, göreve başlaması vesilesiyle genci tebrik ederek, başarı diledi.
Vali Sezer, Rahman'ın azmi ve çalışkanlığıyla örnek bir başarı hikayesine imza attığını kaydetti.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel