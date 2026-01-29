Haberler

Edirne Valisi Sezer engelli gencin iş sevincini paylaştı

Edirne Valisi Sezer engelli gencin iş sevincini paylaştı
Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, engelli olarak memuriyete atanan Rahman Ucuzlar'ı makamında kabul ederek, azmi ve çalışkanlığıyla örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, engelli gencin iş sevincini paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak atanan Rahman Ucuzlar'ı makamında kabul etti.

Ziyarette Rahman ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Sezer, göreve başlaması vesilesiyle genci tebrik ederek, başarı diledi.

Vali Sezer, Rahman'ın azmi ve çalışkanlığıyla örnek bir başarı hikayesine imza attığını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
