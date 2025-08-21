Edirne Valisi Yunus Sezer'den Meriç Kaymakamı Güvenç'e Ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığının 27 Mayıs 2025 tarihli atama kararıyla Meriç Kaymakamlığı görevine getirilen Güvenç'e hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Sezer, Güvenç'e yeni görevinde başarı diledi.

Ziyarette Vali Sezer'e, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun eşlik etti.