Edirne Valisi Yunus Sezer'den Meriç Kaymakamı Güvenç'e Ziyaret

Edirne Valisi Yunus Sezer'den Meriç Kaymakamı Güvenç'e Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığının 27 Mayıs 2025 tarihli atama kararıyla Meriç Kaymakamlığı görevine getirilen Güvenç'e hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Sezer, Güvenç'e yeni görevinde başarı diledi.

Ziyarette Vali Sezer'e, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun eşlik etti.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
Komisyonda sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

Barış Annesi'nden komisyona damga vuran istek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 saat sonra gelen mucize! Tırmandıkları kayalıklarda bulundular

12 saat sonra gelen mucize! 2 çocuk canlarını böyle kurtarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.