Edirne Valisi Sezer'den 19 Mayıs mesajı

Güncelleme:
Vali Yunus Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gençlerin ülkenin aydınlık yarınları için önemini vurguladı ve bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını andı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlatmasının yıl dönümünün onur, gurur ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

19 Mayıs'ın, milletin bağımsızlığına ve vatanına sahip çıkma iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Sezer, Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesinin Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da milli iradenin temellerini oluşturduğunu kaydetti.

Gençlere de seslenen Sezer, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarının gençlerin omuzlarında yükseleceğini belirtti.

Gençlerin yakın gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacağını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak olan sizlerin azmi, çalışkanlığı ve vatan sevgisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.' sözleriyle Türk gençliğine olan güvenini en güçlü şekilde ifade etmiş ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu anlamlı günü gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir."

Sezer, mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
