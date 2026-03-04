Edirne Valisi Sezer, taşkın sahasında incelemede bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, nehir taşkınlarından etkilenen Bosnaköy mevkisinde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ile Bosnaköy'de tarım arazilerinde taşkın sonrası biriken suyun tahliyesine yönelik çalışmaları inceledi.

Yücegök'ten bilgi alan Sezer, ekiplere çalışmaları için teşekkür etti.