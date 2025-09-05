Edirne Valisi Yunus Sezer, Azerbaycan Heyetini Kabul Etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı heyetini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı heyetinde Genel Operasyon Daire Başkan Yardımcısı Alasker Aliyev ve Uluslararası Arama Kurtarma Ekip Lideri Yardımcısı Albay Namig Azimov yer aldı.

Heyet, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Sezer'e bilgi verdi.

Vali Sezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.