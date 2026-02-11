Haberler

Edirne Valisi Sezer SMA hastası Arel'i ziyaret etti

Edirne Valisi Sezer SMA hastası Arel'i ziyaret etti
Güncelleme:
Edirne Valisi Yunus Sezer, SMA Tip 2 hastası Arel Göbel ve ailesini ziyaret ederek destek projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette Arel'in başarısı övgüyle dile getirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, SMA Tip 2 hastası Arel Göbel'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, "Yarın Sizinleyiz" projesi kapsamında Arel Göbel ve ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

Anne Merve İska ile sohbet eden Sezer, 2. sınıf öğrencisi Arel'in çalışkanlığı ve derslerindeki başarısıyla ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Ziyarette İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da yer aldı.

