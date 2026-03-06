Edirne Valisi Sezer, iftar programında lise öğrencileriyle buluştu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya gelerek, devletin öğrencilerin yanında olduğunu vurguladı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesinde düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve verileriyle iftar programında buluştu.
Geleceğin teminatı çocukların başarısı için devletin tüm imkanları ile öğrencilerin yanında olduklarını belirten Sezer, öğrencilere başarı diledi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci