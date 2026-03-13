Edirne Valisi Sezer, Milli Saraylar Başkanı Yıldız'ı kabul etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'ı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Başkanlığın yürüttüğü çalışmaları incelemek için kente gelen Yıldız, Sezer'i ziyaret etti.

Yıldız, Sezer'e Milli Saraylar Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sezer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yıldız'a çalışmalarında başarılar diledi.