Edirne otogar ihalesi soruşturmasında 1 ev hapsi, 9 adli kontrol verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'de otogar ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi. Mahkemede 1 şüpheli ev hapsi cezası alırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 EV HAPSİ, 9 ADLİ KONTROL
Edirne'de otogar ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 9 şüpheli mahkemeye çıkarılırken, Mersin'de bulunan bir şüpheli SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Duruşmada 1 şüpheli ev hapsi cezası, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı