Edirne Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Sosyal Tesisleri Yenilendi

Edirne Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğünün Meriç Nehri kıyısındaki sosyal tesisleri yenilenen yüzüyle hizmet vermeye başladı.

Öğretmenevi ve ASO Müdür Yardımcısı Meral Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal tesislerin Trakya köy evi anlayışıyla dekore edilerek düzenlendiğini söyledi.

Tesislerin düzenlenmesinde kullanılan ürünlerinin, Edirne'nin köylerinde alan taraması yapılarak toplandığını, bazılarının ise aslına uygun olarak usta öğreticiler tarafından üretildiğini belirten Bozkurt, "Usta öğreticilerimizin katkılarıyla hazırlanan dekor ürünleri tesisimizin her alanında sergilenmektedir. Şu anda sıcak ve soğuk içecekler ve aperatif yiyeceklerle ağırladığımız misafirlerimizi önümüzdeki günlerden itibaren kahvaltı servisimiz ve yöresel yiyeceklerimizle de buluşturacağız." dedi.

Usta öğretici Lale Erkin de tesiste oluşturdukları köy konsepti hakkında bilgi verdi.