Trakya'da geçen yıl 6 bin 417 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da geçen yıl 6 bin 417 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin karayolu trafik kazaları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 288 bin 321 ölüm ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti.

Kırklareli'nde 1166, Edirne'de 1279 kaza olurken, Tekirdağ'da ise 3 bin 972 trafik kazası meydana geldi.