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Edirne Keşan'da motosiklet yayaya çarptı, 2 yaralıdan biri ağır yaralandı

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Edirne Keşan'da motosiklet yayaya çarptı, 2 yaralıdan biri ağır yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan 70 yaşındaki yayanın hayati tehlikesi bulunurken, motosiklet sürücüsü de Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde meydana geldi. Çarşı merkezinden Keşan Adalet Sarayı yönüne giden A.A. yönetimindeki 22 ADV 410 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen S.Y.'ye (70) çarptı. Kazada devrilen motosikletten düşen sürücüsü A.A. ve yaya S.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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