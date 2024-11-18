Edirne İl Genel Meclisi kasım ayı toplantıları devam ediyor.

İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu'nun başkanlığında gerçekleşen toplantıda, İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürü Göknur Ata ve İmar Müdürü Ali Çelik sunum yaptı.

Gegeoğlu, yaptığı konuşmada, kurum müdürlerinin kasım ayı toplantılarında sunum yapmaya devam ettiğini belirtti.

Ata ve Çelik'e sunumları için teşekkür eden Gegeoğlu, "Sunumlarda da değinilen 'Açık Kapı' ve 'Muhtar Bilgi Sistemi'nin önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak Muhtar Bilgi Sistemi'ni muhtarlarımızın daha sık kullanması gerekiyor. Sistem üzerinden ilerlerlerse sistem daha hızlı işleyecek ve yapılan iş resmi bir boyut kazanacak." diye konuştu.