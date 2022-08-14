Haber : Edirne haber: Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Lalapaşa'da incelemelerde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne haber: Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Lalapaşa'da incelemelerde bulundu

 - Güncelleme:
Edirne haber: Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Lalapaşa'da incelemelerde bulundu

Gelen Edirne haberlerine göre Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa ilçesinde incelemelerde bulundu.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bayazıt, ilçe merkezi ile Vaysal, Süleymandanişment ve Çatma köylerinde muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi.

Daha sonra teknik personelle birlikte meraları gezen Bayazıt, köylülerin talep ve sorunlarını dinledi.

Meralardaki su kaynaklarını da inceleyen Bayazıt, üreticilerden bilgi aldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Lalapaşa Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title