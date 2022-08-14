Edirne haber: Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Lalapaşa'da incelemelerde bulundu Gelen Edirne haberlerine göre Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa ilçesinde incelemelerde bulundu. Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Lalapaşa ilçesinde incelemelerde bulundu. Bayazıt, ilçe merkezi ile Vaysal, Süleymandanişment ve Çatma köylerinde muhtarlar ve çiftçilerle bir araya geldi. Daha sonra teknik personelle birlikte meraları gezen Bayazıt, köylülerin talep ve sorunlarını dinledi. Meralardaki su kaynaklarını da inceleyen Bayazıt, üreticilerden bilgi aldı. Güncel AA / Gökhan Balcı Lalapaşa Edirne Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Edirne haber: Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, Lalapaşa'da incelemelerde bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.