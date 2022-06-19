Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Süloğlu Barajı'nda denetim ve incelemelerde bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, av yasağının bitmesinin ardından barajda balıkçılık faaliyeti başladı.

Kaymakam Kaya, avlanma kurallarına uyulmasının ekolojik denge ve sürdürülebilir bir avlanma için hayati önem arz ettiğini belirtti.

Kaya'ya İlçe Tarım Müdürü Oktay Toğantimur ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü - Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

Saadet Partisi Meriç İlçe Kongresi'ne doğru

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilat Başkanı Mehmet Akif İriş, Meriç İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi'nin 26 Haziran Pazar günü yapılacağını bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, kongre için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Kongreye, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş ve İl Başkanı Sinan Tekin'in katılacağını aktaran İriş, "Meriç İlçe Teşkilatımızda tecrübeli ve güçlü bir kadro oluşturduk. Güzel, iyi ve faydalı hizmetler olacağına inanıyoruz. Meriç'e hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.