Edirne'deki tüm devlet okullarına su sebili konulacak

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, ildeki tüm devlet okullarına su sebili konulacağını söyledi.

Vali Canalp, Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi bahçesinde öğrencilerle biberiye, adaçayı, lavanta ve kekik olmak üzere 300 tıbbi aromatik bitki ve 50 mavi selvi fidanı dikti.

Canalp, burada yaptığı açıklamada, kentteki tüm özel okullarda öğrencilerin temiz su ihtiyacını arıtmalı sebillerden karşıladığını söyledi.

Devlet okullarında aynı imkan olmadığı için öğrencilerin evlerinden su getirdiğini ya da kantinden aldığını belirten Canalp, "Özel okullarda var olan bu uygulamayı Edirne'deki devlet okullarında uygulamaya koyuyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda peyderpey su sebili bulunmayan 146 okulumuzun tamamını su sebilleriyle donatacağız." dedi.

Canalp, okullara su sebili projesini Edirne merkez, ilçe ve köylerdeki okulların tamamında uygulayacaklarını anlattı.

Merkezde okullara konulacak sebillerin yarısını Edirne Belediyesi, yarısını İl Özel İdaresinin karşılayacağını ifaden Canalp, projenin 2 hafta içerisinde başlayacağını kaydetti.

Fidan dikim etkinliğine İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Onursal Başkanı ve Vali Ekrem Canalp'in eşi Ayten Canalp, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.