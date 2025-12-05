Üniversitede 2'nci kattan düşen büro personeli Selda, son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE'de büro personeli olarak görev yaptığı Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda 2'nci kat penceresinden düşen İlte, toprağa verildi. İlte'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve pencereden atladığı öne sürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde, TÜ Tıp Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi. Büro personeli olarak görev yapan, evli ve 1 çocuk annesi Selda Özkan İlte, henüz belirlenemeyen nedenle 2'nci kat penceresinden düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Selda Özkan İlte, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Avukat olan Selda Özkan İlte'nin Edirne Barosu'ndan kaydını 2 yıl önce sildirip, TÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda büro personeli olarak göreve başladığı belirtildi. İlte'nin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ve pencereden atlayıp yaşamına son verdiği ileri sürüldü.

TÖREN YAPILDI

Selda Özkan İlte için Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morgu önünde gerçekleştirildi. Törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, üniversitenin çeşitli birimlerinden yöneticiler, İlte'nin eşi Serdar İlte, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Törenin ardından öğle vakti, İlte için, Hacılarezanı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, ailesi, yakınları ve üniversite personeli katıldı. Namazın ardından İlte, Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK-Batuhan SEVER / EDİRNE,