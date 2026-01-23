Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı
Edirne'de, haklarında 30'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. ve C.F. ormanlık alanlarda saklanırken yakalandı. Hükümlüler, Meriç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 2 firari hükümlü saklandıkları ormanlık alanda yakalandı.
Meriç İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında 30'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. ve C.F'nin ormanlık alanda saklandığını belirledi.
Yurt dışına kaçmaya çalışan firari hükümlüler, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
C.K. ve C.F. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / İlker Ayvacı - Güncel